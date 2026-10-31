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Αστέρας AKTOR: Χωρίς Μπαρτόλο και Ριέρα κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η αποστολή των Αρκάδων

Την αποστολή του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έκανε γνωστή ο Αστέρας AKTOR, με τον Γιάννη Κοντοέ να έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Μπρούνο Πέρεθ.

Αστέρας AKTOR: Χωρίς Μπαρτόλο και Ριέρα κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η αποστολή των Αρκάδων
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Ολοκληρώθηκε το Σάββατο (31/10) η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR ενόψει της απαιτητικής εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1/11, 19:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, με τον Γιάννη Κοντοέ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της πρώτης ομάδας των Αρκάδων.

Ο 40χρονος υπηρεσιακός τεχνικός, που ανέλαβε τα ηνία μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου, δούλεψε τις τελευταίες ημέρες με τους ποδοσφαιριστές του ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στη Θεσσαλονίκη.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Μπρούνο Πέρεθ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και φώναξε «παρών» για την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Στον αντίποδα, εκτός «μάχης» έμειναν οι τραυματίες Χουλιάν Μπαρτόλο και Αντριάν Ριέρα, οι οποίοι δεν θα κάνουν το ταξίδι για τη συμπρωτεύουσα.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπόρσον, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρεθ

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