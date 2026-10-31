Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3: Ο Ζέλσον υπέγραψε στις καθυστερήσεις το «τρελό» διπλό στη Λεωφόρο

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε... όλα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με ένα τεράστιο διπλό από τη Λεωφόρο, επικρατώντας με 3-2 της φοβερής Κηφισιάς για την 9η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 2-0 χάρις τα γκολ των Ρόκα και Μάριους, ωστόσο είδαν τους γηπεδούχους να επιστρέφουν με δύο τέρματα μέσα σε διάστημα 10 λεπτών (80' Εμπουλά, 90+1' Σόουζα).

Όλα όδευαν προς... γκέλα ολκής για τους «ερυθρόλευκους», όμως ο Μαρτίνς είχε την τελευταία λέξη, σκοράροντας στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και χαρίζοντας τη νίκη -ένατη διαδοχική- στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε κάπως νωθρά στο παιχνίδι, με την Κηφισιά να έχει την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 6'. Ο Αντόνισε έκανε την κούρσα από τα αριστερά και έσπασε στον Σαγάλ, με το σουτ του Χιλιανού να κοντράρει τελευταία στιγμή στον Τικνιζιάν και τη μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ.

Στο 14' ο Τσικίνιο απείλησε με σουτ μέσα από την περιοχή, με τη μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρεζ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Πόμπο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ζολιμπουά πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με τον Ορτέγκα να διώχνει με δύναμη στην κλειστή του γωνία.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προσπάθησε να ανεβάσει «στροφές», με το δυνατό σουτ του Γιάρεμτσουκ στο 30' να κόβεται από τον Βαν Άιμα. Στο 33' ο Τσικίνιο έχασε σπουδαία ευκαιρία, με τον Πορτογάλο να υποδέχεται ωραία την μπαλιά του Πέντερσεν και να κάνει το σουτ, αναγκάζοντας τον Ραμίρεζ σε πολύ μεγάλη απόκρουση.

Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44' η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί. Έπειτα από λάθος του Τσικίνιο στην περιοχή των «ερυθρόλευκων», ο Ρουκουνάκης γύρισε τη μπάλα και ο Χριστόπουλος σούταρε, αναγκάζοντας τον Ορτέγκα σε σπουδαία επέμβαση.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός συνήλθε και μόλις στα 20'' δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ. Ο Ζότα έκλεψε τη μπάλα από τον Πόμπο στον χώρο του κέντρου, έκανε το γύρισμα προς τον Τσικίνιο, εκείνος άφησε για τον Ρόκα, ο οποίος με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Το σύνολο του Λέτο προσπάθησε να αντιδράσει, χάνοντας τεράστια ευκαιρία με τον Χριστόπουλο μέσα από την περιοχή στο 53', ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ορτέγκα μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Πόμπο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν σταμάτησε εκεί και στο 57', ο Στεφάν Ορτέγκα είπε ξανά «όχι» σε εξ επαφής σουτ του Χριστόπουλου από την μικρή περιοχή.

Στο 70' ο Ολυμπιακός προειδοποίησε με τον Ρόκα να κάνει το γύρισμα και τον Πολυκράτη να διώχνει πριν μπορέσει ο Μάριους να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 71', με τον Τσικίνιο να βρίσκει πανέμορφα από το κόρνερ τον Μάριους και τον επιθετικό από το Τσαντ με απλή κεφαλιά να σκοράρει για το 2-0.

H Κηφισιά μείωσε σε 2-1 στο 82', με τον Κυριόπουλο να βρίσκει με έξοχη κάθετη τον Εμπουλά μέσα στην περιοχή και εκείνος από θέση τετ-α-τετ νίκησε τον Ορτέγκα, ξαναβάζοντας στο παιχνίδι την ομάδα του. Ο Πόμπο λίγο έλειψε να φέρει στα ίσα το παιχνίδι στο 86', με τον Ισπανό να σουτάρει δυνατά και τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να περνάει άουτ.

Το σύνολο των Βορείων Προαστίων κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω και να φτάσει στο 2-2 στο 90ό λεπτό, όταν ο Εμπουλά ξεχύθηκε από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα ακριβείας και ο Σόουζα με δυνατή κεφαλιά έφερε το ματς στην απόλυτη ισορροπία.

Παρά το σοκ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στην εκπνοή του αγώνα, ο Φρόιλερ ξεδίπλωσε υποδειγματικά την αντεπίθεση, τροφοδότησε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Μάρτινς, και ο Πορτογάλος με υποδειγματικό πλασέ από το ύψος της περιοχής εκτέλεσε τον Ραμίρεζ, χαρίζοντας μια δραματική και τεράστια νίκη στους φιλοξενούμενους..

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Πουέρτα (63' Έσε), Φρόιλερ, Ρόκα (86' Μαρτίνς), Σίλβα (78' Φορτούνης), Τσικίνιο (78' Γκουστάβο Σα), Γιάρεμτσουκ (63' Μάριους).

Κηφισιά: Ραμίρεζ - Μάνσο, Βαν Άιμα, Ζολιμπουά, Αμπάντα (69' Πολυκράτης) - Ρουκουνάκης, Μπένι (76' Εμπουλά) - Σαγάλ (76' Κυριόπουλος), Πόμπο, Αντόνισε (42' Σόουζα), - Χριστόπουλος (69' Θεοδωρίδης)