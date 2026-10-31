Παναιτωλικός: Με έξι επιστροφές στην αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, την Κυριακή (1/11, 18:00), με τον Γιάννη Αναστασίου να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.

Τα νέα είναι θετικά για τον Έλληνα τεχνικό, καθώς έξι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στις επιλογές του. Συγκεκριμένα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κουτσενέρο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σμυρλής, Θυμιάνης και Γαλιάτσος. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Σατσιάς και Μεχία.