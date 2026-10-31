Αλγουαθίλ: «Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια»

Στη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στην Κηφισιά με 3-2 στάθηκε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Βάσκος τεχνικός συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την επιμονή που έδειξαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, τονίζοντας πως είναι σημαντικό για μια ομάδα να παίρνει αποτελέσματα ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή της.

Οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ:

Για το αν η καρδιά επέστρεψε στη θέση της:

«Είμαστε χαρούμενοι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι».

Για το αν είναι πιο σημαντικές από τις άλλες:

«Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, όταν δεν μπορείς να δείξεις λαμπερή εμφάνιση, τουλάχιστον να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Το κατόρθωμα μας ήταν ότι προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε, οι παίκτες μας συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τέλος και έτσι πήραμε τη νίκη, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου».