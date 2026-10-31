Serie A: Η Ρόμα διέλυσε την Ουντινέζε και πλησίασε την κορυφή

Επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε η Ρόμα, η οποία επικράτησε με 5-2 της Ουντινέζε και βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της Serie A. Οι «τζιαλορόσι» ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ, ενώ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε ως αλλαγή στο 84ο λεπτό.

Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Κριστάντε. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής δημιούργησε και το δεύτερο γκολ της Ρόμα, με τον Μόρα να βρίσκει δίχτυα στο 31' για το 0-2. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μάλεν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ενώ στο 37' ο Εντικά, έπειτα από ασίστ του Σούλε, διαμόρφωσε το 0-4, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των φιλοξενούμενων.

Ουντινέζε: Οκόγε, Αμπάνκουα, Καρλστρεμ (82’ Γιοβάνοβιτς), Καμπασελέ, Πάλμα, Βόιβοντα, Μίλερ, Καμαρά (82’ Αριθάλα), Τζανιόλο (68’ Πιοτρόβσκι), Εκέλενκαμπ (56’ Τσακβετάντζε), Ντέιβις (56’ Ουνάι Γκόμεθ).

Ρόμα: Γκολίνι, Γκιλάρντι, Εντικά, Ερμόσο (84’ Κουλεριάκης), Μολίνα, Ντε Ρόουν, Κριστάντε, Γουέσλι (80’ Ρενς), Σουλέ (80’ Μαντσίνι), Μόρα (59’ Πιζίλι), Μάλεν (59’ Κάστρο).