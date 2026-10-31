Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός, πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στην Κηφισιά για την 9η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε στην κορυφή πριν το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Ρόκα να βρίσκει δίχτυα έπειτα από κλέψιμο του Ζότα και συνεργασία με τον Τσικίνιο. Στο 71', ο Μάριους διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο.

Η Κηφισιά αντέδρασε και στο 82' μείωσε σε 2-1 με τον Εμπουλά, ενώ στο 90' ο Σόουζα ισοφάρισε σε 2-2 με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Εμπουλά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία λέξη, καθώς στο 95' ο Μάρτινς, μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Φρόιλερ, διαμόρφωσε το 3-2.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός - Αρης (17:00)

Παναιτωλικός - ΟΦΗ (18:00)

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR (19:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (19:30)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος - Βόλος Elabet (18:00)

Καλαμάτα - Ηρακλής (19:30)

Η βαθμολογία