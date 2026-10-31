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ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Δημήτρη Πέλκα, Γιάννη Μιχαηλίδη και Τομ Λουσέ.

ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR
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Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση και παιχνίδια rondo, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής, με έμφαση τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, καθώς οι Πέλκας και Μιχαηλίδης ακολούθησαν θεραπεία, ενώ ο Λουσέ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο. Έτσι, και οι τρεις παραμένουν εκτός πλάνων για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλομένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

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