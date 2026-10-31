SUPER LEAGUE · Κηφισιά · Ολυμπιακός Κηφισιά - Ολυμπιακός: Απίθανο φινάλε με τον Μάρτινς να «λυτρώνει» τους Πειραιώτες στο 90+5' (vid) ONSPORTS TEAM 31 Οκτωβρίου 2026, 21:15 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Super League Κηφισιά Κηφισιά-Ολυμπιακός Ολυμπιακός Πειραιώς COMMENTS LATEST NEWS 22:54 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Φουλ επίθεση για να τελειώσει το αρνητικό σερί 22:47 SUPER LEAGUE ΑΕΚ: Στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Video) 22:14 SUPER LEAGUE Αλγουαθίλ: «Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια» 22:05 SUPER LEAGUE Λέτο: «Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε» 22:01 SUPER LEAGUE Παναιτωλικός: Με έξι επιστροφές στην αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ 21:53 SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR 21:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μπάγερν - Ντόρτμουντ 2-2: Ο Φάμπιο Σίλβα «πάγωσε» τους Βαυαρούς στο φινάλε 21:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Serie A: Η Ρόμα διέλυσε την Ουντινέζε και πλησίασε την κορυφή 21:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ LIVE Μίλαν - Ίντερ: Το ντέρμπι του Μιλάνου για την 10η αγωνιστική της Serie A 21:22 SUPER LEAGUE Κηφισιά - Ολυμπιακός: Έτσι πέρασαν από τη Λεωφόρο οι «ερυθρόλευκοι» (vid) 21:15 SUPER LEAGUE Κηφισιά - Ολυμπιακός: Απίθανο φινάλε με τον Μάρτινς να «λυτρώνει» τους Πειραιώτες στο 90+5' (vid) 21:12 SUPER LEAGUE Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός, πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΑΕΚ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ