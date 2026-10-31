Μπάγερν - Ντόρτμουντ 2-2: Ο Φάμπιο Σίλβα «πάγωσε» τους Βαυαρούς στο φινάλε

Σε ένα συναρπαστικό Klassiker, Μπάγερν και Ντόρτμουντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, με τους φιλοξενούμενους να αποσπούν τον βαθμό της ισοπαλίας λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν δύο φορές, έχασαν πέναλτι και σημαντικές ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τη νίκη, με την ομάδα του Νίκο Κόβατς να βρίσκει τελικά τον τρόπο να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Μόναχο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης ήρθε στο 10ο λεπτό, όταν ο Ολίσε έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του με το αριστερό σταμάτησε στο δοκάρι. Η Μπάγερν συνέχισε να πιέζει και στο 38' κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Ολίσε έβγαλε τον Λάιμερ απέναντι από τον Κόμπελ, ο τερματοφύλακας της Ντόρτμουντ απέκρουσε αρχικά, όμως ο Αυστριακός πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0.

Στο 56' οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν προβάδισμα δύο τερμάτων, καθώς κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ενμέτσα. Ωστόσο, ο Χάρι Κέιν δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη και στο 60' έφερε το παιχνίδι στα ίσια, με τον Τσουκουεμένκα να βρίσκει με εξαιρετική πάσα τον Γκιρασί, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-1.

Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση, καθώς έξι λεπτά αργότερα ο Ουπαμεκανό, μετά από εκτέλεση του Κέιν από τα δεξιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, γράφοντας το 2-1. Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν την υπόθεση νίκη, με τον Κέιν να σημαδεύει ξανά το δοκάρι στο 75', ενώ τρία λεπτά αργότερα σπατάλησε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία.

Η Ντόρτμουντ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και δικαιώθηκε στο 89ο λεπτό. Ο Φάμπιο Σίλβα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από την Μπάγερν μια νίκη που έμοιαζε να βρίσκεται στα χέρια της.

Μπάγερν: Ούρμπιγκ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ Μιν Γιάε, Ντέιβις, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε (85' λ.τρ. Καρλ), Γκνάμπρι (31' λ.τρ. Στάνισιτς), Σαϊμπάρι (29' λ.τρ. Μπράουν), Κέιν.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπάιερ (67' Καρέτσας), Σβένσον, Φέρμαν, Ενμέτσα (76' Σίλβα), Τσουκουεμένκα (67' Σάμπιτζερ), Μπέλινχαμ, Γκιρασί.