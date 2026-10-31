Λέτο: «Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε»

Στην εμφάνιση της Κηφισιάς, παρά την ήττα με 3-2 από τον Ολυμπιακό, στάθηκε ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός προπονητής δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, επισημαίνοντας πως η ομάδα του έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να πάρει κάτι θετικό από το παιχνίδι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τα λάθη που έγιναν κόστισαν στην Κηφισιά, η οποία κατά την άποψή του άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Πλέον, οι άνθρωποι της ομάδας αφήνουν πίσω τους την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» και στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Όσα ανέφερε ο Λέτο:

Για το ματς:

«Νομίζω ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για το πώς έπαιξε η Κηφισιά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, έγινε το 2-0 από δικό μας λάθος, από δύο διαδοχικά λάθη, ενώ γνωρίζουμε πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις. Καταφέραμε να επιστρέψουμε από το 2-0 απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα επικεντρωθώ στο πώς παίξαμε. Δεν θέλω να σχολιάσω τα υπόλοιπα».

Για τις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του:

«Είναι η αλήθεια ότι πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε. Από την άλλη πλευρά, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ο Μαρτίνς μπήκε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας:

«Είμαι περήφανος, το επαναλαμβάνω. Πιέσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο μάς βοήθησαν πολύ».

Για το επόμενο ματς με τον Βόλο και τη συνέχεια:

«Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα. Πρέπει, όμως, να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι μια δύσκολη έδρα».

Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου ο Σεμπάστιαν Λέτο άφησε αιχμές για τη διαιτησία.

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και το τρόπο που παίζει. Δεν θέλω να σχολιάσω για την τελευταία φάση. Αν αναλύσετε την τελευταία φάση θα δείτε πως θα έχετε πολλή δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων.