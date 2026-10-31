Παναθηναϊκός - Απολλώνιος 3-1: Έκανε την ανατροπή και παρέμεινε αήττητος στη Volley League

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ του Απολλώνιου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Παρότι έχασε το πρώτο σετ, το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του και έφτασε στην ανατροπή.

Ο Απολλώνιος μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 1-4, με τον Παναθηναϊκό να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 8-8. Οι φιλοξενούμενες πήραν ξανά διαφορά τριών πόντων (9-12), όμως οι «πράσινες» επέστρεψαν στο 13-13. Ο Απολλώνιος διατήρησε την ψυχραιμία του, ξέφυγε με 17-21 και κατέκτησε το πρώτο σετ με 23-25.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμό και κυριάρχησε. Με προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου σετ, έφτασε στο +7 (17-10) και ισοφάρισε σε 1-1 με 25-20.

Οι γηπεδούχες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ. Με όπλο το μπλοκ και έχοντας από νωρίς σημαντική διαφορά, έφτασαν στο 14-7 και χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα έκαναν το 2-1, επικρατώντας με 25-18.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο τέταρτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 6-1. Ο Απολλώνιος προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 12-9, όμως οι «πράσινες» διατήρησαν τον έλεγχο και με άσο της Ράπτη ξέφυγαν ξανά με 16-10. Το 25-18 διαμόρφωσε το τελικό 3-1, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει ακόμη μία νίκη στο πρωτάθλημα.