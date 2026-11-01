Μίλαν - Ίντερ 3-1: Κυρίαρχη στο ντέρμπι, έσπασε το αήττητο των «νερατζούρι»

Η Μίλαν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο Derby della Madonnina, επικρατώντας με 3-1 της Ίντερ και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί της στο φετινό Campionato. Οι «ροσονέρι» μπήκαν εντυπωσιακά στο ντέρμπι, πέτυχαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν ο Ντιέγκο Μορέιρα, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ και βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Πούλισικ άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Μορέιρα, ενώ στο 10' ο Ραμπιό διπλασίασε τα τέρματα της Μίλαν με εντυπωσιακό τελείωμα, μετά από ακόμη μία εκτέλεση κόρνερ του Πορτογάλου.

Η Ίντερ αντέδρασε και μείωσε στο 22' με τον Μπαστόνι, ο οποίος σκόραρε έπειτα από δύο διαδοχικές κεφαλιές σε εκτέλεση κόρνερ. Ωστόσο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Μορέιρα ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και διαμόρφωσε το 3-1 στο 43', δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μίλαν διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της, με την Ίντερ να μην καταφέρνει να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες. Στο 74' ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Χίλα, όμως η παρέμβαση του VAR οδήγησε στην ανάκληση της απόφασης.

Έτσι, το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Μίλαν να πανηγυρίζει την τέταρτη διαδοχική νίκη της απέναντι στην Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις και να βάζει τέλος στο αήττητο των «νερατζούρι» στο πρωτάθλημα.