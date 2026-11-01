Με οδηγούς Άβντιγια και Λίλαρντ, οι Τρέιλ Μπλέιζερς διέλυσαν τους Τζαζ
Το Πόρτλαντ πέρασε ένα εύκολο βράδυ στη Γιούτα, επικρατώντας των Τζαζ με 112-90. Ο Άβντιγια σημείωσε 24 πόντους και ο Λίλαρντ πρόσθεσε 22, οδηγώντας το Πόρτλαντ στην τέταρτη νίκη της σεζόν.
Οι Τρέιλ Μπλέιζερς συνέχισαν την πολύ καλή εκκίνηση στη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας με άνεση των Τζαζ με 112-90 στη Γιούτα. Το Πόρτλαντ αντέδρασε μετά την ήττα από τους Γκρίζλις και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε πέντε αναμετρήσεις.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, έχοντας ακόμη 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντέιμιαν Λίλαρντ, που πρόσθεσε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Από την πλευρά των Τζαζ, ξεχώρισε ο Ντάριν Πίτερσον, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, ενώ είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Τα δωδεκάλεπτα: 18-27, 42-59, 64-88, 90-112.