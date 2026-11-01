Με οδηγούς Άβντιγια και Λίλαρντ, οι Τρέιλ Μπλέιζερς διέλυσαν τους Τζαζ

Οι Τρέιλ Μπλέιζερς συνέχισαν την πολύ καλή εκκίνηση στη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας με άνεση των Τζαζ με 112-90 στη Γιούτα. Το Πόρτλαντ αντέδρασε μετά την ήττα από τους Γκρίζλις και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε πέντε αναμετρήσεις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, έχοντας ακόμη 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντέιμιαν Λίλαρντ, που πρόσθεσε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την πλευρά των Τζαζ, ξεχώρισε ο Ντάριν Πίτερσον, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, ενώ είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-27, 42-59, 64-88, 90-112.