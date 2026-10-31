Παναθηναϊκός: Φουλ επίθεση για να τελειώσει το αρνητικό σερί

Ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Κυριακής (1/11) υποδέχεται την ΑΕΚ. Σε ένα ντέρμπι σημαντικό, καθώς για τους «πράσινους» ολοκληρώνει τις αναμετρήσεις του με τις ομάδες του Big-4 για τον πρώτο γύρο. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι τρεις θα δώσουν από δύο ματς μεταξύ τους.

Αυτό σημαίνει πιθανό μοίρασμα των βαθμών, οπότε και ευκαιρία για το «τριφύλλι». Το οποίο, πάντως, για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν θα έχει και την πίεση καθώς δεν είναι πλέον στην κορυφή. Με ματς περισσότερο ο Ολυμπιακός προσπέρασε κι αυτό σημαίνει πως για να επανέλθει στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός, πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ.

Κάτι που σαφώς δεν θα είναι εύκολο. Πέρα απ’ το γεγονός πως πρόκειται για ντέρμπι, οι «πράσινοι» έχουν αρνητικό σερί κόντρα στον Μάρκο Νίκολιτς. Την περασμένη σεζόν σε 4 ματς η Ένωση νίκησε τα 3 και 1 ήρθε ισοπαλία (0-0 στη Λεωφόρο για τα Play offs).

Αυτή την… κατάρα θέλει να τελειώσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, για να έρθει μια νίκη που θα δώσει άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος μέχρι τώρα έχει νικήσει 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έχασε 1-0 στο Φάληρο απ’ τον Ολυμπιακό.

Ο Δανός τεχνικός όπως συνηθίζει, δεν κοιτά τον αντίπαλο. Θα στηριχθεί στη δική του φιλοσοφία και στη νοοτροπία που δίνει στην ομάδα του. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα είναι επιθετικός, θέλοντας να έχει την κατοχή, την πίεση και να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στην περιοχή της Ένωσης.

Στα της ενδεκάδας, το πιθανότερο είναι ένα σχήμα με συνύπαρξη Τετέι και Ντέσερς. Οι οποίοι πηγαίνουν καλά στα τελευταία ματς και συγχρόνως είναι ξεκούραστοι μια και δεν αγωνίστηκαν με τον Άρη μεσοβδόμαδα.

Ο Πένια θα είναι κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα Καλάμπρια και Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να επιστρέψουν στα άκρα. Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν τα στόπερ.

Στον άξονα των χαφ, Καμαρά και Κάνγκουα είναι τα ξεκάθαρα φαβορί. Με τον Γάλλο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από τον Λούζα και λόγω ύψους, καθώς η ΑΕΚ είναι δυνατή στις στατικές φάσεις.

Ο Ταμπόρδα θα επιστρέψει στα δεξιά και με ελευθερία κινήσεων όπως παίζει επί Νίστρουπ. Ο Αντίνο αριστερά, με τον Τετέι κοντά στον Ντέσερς.

Θέση διεκδικούν Λιβάι Γκαρσία και Λούζα, αν και το πιθανότερο είναι να βρίσκονται στον πάγκο και να περάσουν στο ματς κατά τη διάρκειά του.