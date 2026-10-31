Υπό το βλέμμα του Νίστρουπ το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την Super League U19

Στο πλευρό της ομάδας Νέων του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, παρακολουθώντας από κοντά τη σπουδαία μάχη κορυφής της Κ19 του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΚ αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης της ανδρικής ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων», συνοδευόμενος από μέλη του προπονητικού του επιτελείου, παρέμεινε στο αθλητικό κέντρο του «τριφυλλιού» στο Κορωπί και παρακολούθησε το μεγάλο παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 1η θέση έχοντας από 18 βαθμούς, με την Ένωση ωστόσο να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

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