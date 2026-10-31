· Παναθηναϊκός

Υπό το βλέμμα του Νίστρουπ το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την Super League U19

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Κ19 κόντρα στην ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων.

Υπό το βλέμμα του Νίστρουπ το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την Super League U19
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πλευρό της ομάδας Νέων του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, παρακολουθώντας από κοντά τη σπουδαία μάχη κορυφής της Κ19 του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΑΕΚ αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης της ανδρικής ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων», συνοδευόμενος από μέλη του προπονητικού του επιτελείου, παρέμεινε στο αθλητικό κέντρο του «τριφυλλιού» στο Κορωπί και παρακολούθησε το μεγάλο παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 1η θέση έχοντας από 18 βαθμούς, με την Ένωση ωστόσο να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

neestrup k19

.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:22 SUPER LEAGUE 2

«Διπλό» του Πανθρακικού στη Χρυσούπολη, πήρε το ντέρμπι με την Αναγέννηση η Νίκη Βόλου

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «πράσινων»

17:15 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Η ντερμπάρα της Θεσσαλονίκης στο Ιβανώφειο για την GBL

17:12 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ»

17:04 GREEK BASKET LEAGUE

Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Γιαννιώτες στην GBL!

16:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον με βασικό τον Μπάμπη Κωστούλα για τους «γλάρους»

16:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Η αναμέτρηση της Χαλ του Τζολάκη με την Ίπσουιτς για την Premier League

16:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-0: Θρίαμβος των «μπλέ» που... βύθισαν στον προβληματισμό τους κόκκινους

16:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Μαρούσι - Προμηθέας Πατρών

16:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

16:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-63: Οι «ερυθρόλευκες» πήραν το ντέρμπι «αιωνίων»

16:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Βασικός ο Κωστούλας απέναντι στη Σίτι, στην ενδεκάδα της Χαλ ο Τζολάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας