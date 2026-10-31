Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-63: Οι «ερυθρόλευκες» πήραν το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Με τις Χριστινάκη και Φάνκαμπ να πρωταγωνιστούν επιθετικά, πήραν γρήγορα σημαντικό προβάδισμα, προηγούμενες με 11-2 στο 4ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να αντιδράσει, με τη Σταλαμολάμπρου να δίνει λύσεις, όμως η ομάδα του Πειραιά διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 22-11.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενες ανέβασαν την απόδοσή τους και προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Η Κάρτεν και η Κριμίλη έδωσαν επιθετικές λύσεις, με τον Παναθηναϊκό να ροκανίζει τη διαφορά και να πλησιάζει στους τρεις πόντους. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 38-35, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια.

Ωστόσο, η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές του Παναθηναϊκού και βρήκε σημαντικά καλάθια στην άλλη πλευρά του παρκέ. Η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει, με τις γηπεδούχες να φτάνουν στο +15 (57-42) και να ολοκληρώνουν το δεκάλεπτο με προβάδισμα 60-46.

Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτριες του Αχμέντ Ενζόγια δεν χαλάρωσαν ούτε στιγμή. Αντίθετα, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ανέβασαν τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους και μετέτρεψαν το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Το τελικό 89-63 αποτύπωσε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ο οποίος επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις επιτυχίες και έφτασε στο 4-1, ισοβαθμώντας πλέον με τον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63.