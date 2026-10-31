Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Γιαννιώτες στην GBL!

«Σεφτέ» στις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα έκαναν οι Βίκος Φalcons, καθώς η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησε με 00-00 της κατώτερης των περιστάσεων ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας παράλληλα το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στην ιστορία τους σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.

Από την άλλη, η «Ένωση» γνώρισε την τρίτη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα, πληρώνοντας τις απουσίες αλλά και τα προβλήματα τραυματισμών.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα παρατάχθηκε με τέσσερις ξένους, είδε τον Μπράουν να αποβάλλεται με 5 φάουλ από το 26' και τον Μπάρτλεϊ να αποχωρεί τραυματίας στην 4η περίοδο.

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (23π.), οι «κιτρινόμαυροι» λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Για τους νικητές, ο Φρίμαν ήταν εκπληκτικός με 20 πόντους και 5 τρίποντα, ο Αγραβάνης δήλωσε «παρών» στα κρίσιμα σημειώνοντας 15 πόντους, ενώ οι Γόντικας και Πατρίκης κυριάρχησαν ολοκληρωτικά κάτω από τα καλάθια, σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της ομάδας των Ιωαννίνων.

Κομβικός και ο Καρακώστας με 17 πόντους και 4 ασίστ σε 23' λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60 ,95-84

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ