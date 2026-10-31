Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πέταξαν... 500ευρα με το τζάμπολ του Μαρούσι - Προμηθέας (vid)

Δευτερόλεπτα πριν το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Προμηθέα Πάτρας, οι φίλοι των γηπεδούχων κάλυψαν τον αγωνιστικό χώρο του κλειστού του «Αγ. Θωμά» με ψεύτικα χαρτονομίσματα των 500 ευρών, εκφράζοντας έτσι την διαμαρτυρία τους για τα όσα συνταρακτικά εκτυλίσσονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ το τελευταίο διάστημα με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate».

Η συμβολική αυτή κίνηση συνοδεύτηκε από την ανάρτηση πανό στις κερκίδες με ευθείες αναφορές στον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά και την ομάδα της Αχαΐας,