· Μαρούσι · Προμηθέας Πατρών

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πέταξαν... 500ευρα με το τζάμπολ του Μαρούσι - Προμηθέας (vid)

Ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ήταν η ατμόσφαιρα του αγώνα ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Προμηθέα Πάτρας, με τους γηπεδούχους οπαδούς να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τα τεκτενόμενα στο ελληνικό μπάσκετ πετώντας ψεύτικες δεσμίδες των 500 ευρώ στο παρκέ πριν το τζάμπολ.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πέταξαν... 500ευρα με το τζάμπολ του Μαρούσι - Προμηθέας (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δευτερόλεπτα πριν το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Προμηθέα Πάτρας, οι φίλοι των γηπεδούχων κάλυψαν τον αγωνιστικό χώρο του κλειστού του «Αγ. Θωμά» με ψεύτικα χαρτονομίσματα των 500 ευρών, εκφράζοντας έτσι την διαμαρτυρία τους για τα όσα συνταρακτικά εκτυλίσσονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ το τελευταίο διάστημα με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate».

Η συμβολική αυτή κίνηση συνοδεύτηκε από την ανάρτηση πανό στις κερκίδες με ευθείες αναφορές στον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά και την ομάδα της Αχαΐας,

COMMENTS
LATEST NEWS
19:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Μπράιτον υπέταξε τη Σίτι στο Etihad, ισοπαλία για τη Χαλ με την Ίπσουιτς

19:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπάγερν - Ντόρτμουντ: "Klassiker" κορυφής στο Μόναχο

19:20 GREEK BASKET LEAGUE

Τα highlights από την επιβλητική νίκη της Δόξας Λευκάδας επί της Μυκόνου στις Κυκλάδες (vid)

19:11 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι – Προμηθέας 87-76: Έβγαλε το άχτι του για όλα

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ουντινέζε - Ρόμα

18:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Βαριά ήττα για τη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στην τρίτη θέση η Φράιμπουργκ

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στη Λεωφόρο για την Super League

18:36 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - Κολοσσός: Τα highlights από τη νίκη των Θεσσαλών

18:31 GREEK BASKET LEAGUE

Αποστομωτική Θάνου: «Είναι δυνατόν στημένοι διαιτητές να μην είναι στημένο πρωτάθλημα;»

18:28 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73: Διπλασίασε τις νίκες της με καλή εμφάνιση στις Κυκλάδες

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα και στο Ιβανώφειο

18:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Νίκη με ανατροπή και μόνη στην κορυφή η Κ19 των «πράσινων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας