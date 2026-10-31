Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65: Περίπατος για τους Θεσσαλούς

Η Καρδίτσα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με 81-65 απέναντι στον Κολοσσό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Θεσσαλοί άφησαν πίσω τους την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Με ενέργεια στην άμυνα, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και αρκετές λύσεις στο σκοράρισμα, κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό, με τέσσερις παίκτες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζάκσον μέτρησε 13 πόντους και πέντε ασίστ, όσους πρόσθεσε και ο ΜακΡάε, ενώ ο Πετρόπουλος είχε επίσης 13 πόντους. Από την πλευρά του, ο Τέρνερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Φράνσις, ο οποίος πρόσθεσε οκτώ πόντους και εννέα ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να διατηρήσει τον έλεγχο. Ενδεικτική της επιθετικής αποτελεσματικότητας της Καρδίτσας ήταν και η ευστοχία της από την περιφέρεια, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 50% στα τρίποντα.

Με τη διαφορά ασφαλείας που είχε εξασφαλίσει, η Καρδίτσα κατέβασε ταχύτητα στην τελευταία περίοδο, διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο τελικό 81-65.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 46-31, 63-44, 81-65.