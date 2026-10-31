Παναθηναϊκός - Άρης 3-0: Άνετη νίκη για τους «πράσινους» που έκαναν το 2/2 στη Volley League

Με επιβλητική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ του Άρη, κάνοντας το δύο στα δύο στη Novibet Volley League.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να παρουσιάζουν καλό πρόσωπο στην επίθεση. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν σταδιακά να πάρουν τον έλεγχο και να προηγηθούν με 12-9. Με το μπλοκ να αποτελεί το μεγάλο τους όπλο, ανέβασαν τη διαφορά στο 19-13. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 19-16, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέκτησε το σετ με 25-19.

Στο δεύτερο σετ, οι «πράσινοι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους και μετέτρεψαν τη διαδικασία σε παράσταση για έναν ρόλο. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σπίριτο, ο οποίος σημείωσε δύο συνεχόμενους άσους και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην υποδοχή του Άρη, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε από νωρίς με 8-0. Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να φτάνουν άνετα στο 25-13.

Στο τρίτο σετ, ο Άρης προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και πήρε αρχικά το προβάδισμα με 3-1. Η απάντηση του Παναθηναϊκού, ωστόσο, ήταν άμεση, με τον Μανδηλάρη να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση και να οδηγεί την ομάδα του στην ανατροπή για το 6-5.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, χτίζοντας διαφορά τεσσάρων πόντων (11-7), την οποία διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά μέχρι το φινάλε. Το 25-19 στο τρίτο σετ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μια άνετη νίκη και να διατηρεί το απόλυτο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα.