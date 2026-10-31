«Διπλό» του Πανθρακικού στη Χρυσούπολη, πήρε το ντέρμπι με την Αναγέννηση η Νίκη Βόλου

Σημαντικά τρίποντα για Πανθρακικό και Νίκη Βόλου στη Super League 2. Η ομάδα της Κομοτηνής πέρασε με 3-1 από τη Χρυσούπολη, ενώ οι Βολιώτες επικράτησαν με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός

Ο Πανθρακικός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με 3-1, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Κομοτηνής είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Σαραντίδη και Νότα, οι οποίοι αποτέλεσαν τους βασικούς συντελεστές της επικράτησης. Ο πρώτος βρήκε δίχτυα και μοίρασε μία ασίστ, ενώ ο δεύτερος σημείωσε δύο τέρματα, χαρίζοντας στον Πανθρακικό την πρώτη του νίκη υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αποστολίδη.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από μια αμφιλεγόμενη διαιτητική απόφαση στο 39ο λεπτό. Ο διαιτητής Παναγιωτάρας υπέδειξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για μαρκάρισμα του Τοπαλίδη στον Κολλαρά, ωστόσο, σύμφωνα με την τηλεοπτική επανάληψη, δεν προκύπτει παράβαση. Ο Σαραντίδης ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πανθρακικός διπλασίασε τα τέρματά του. Στο 49', μετά από λάθος του Τουτόντα σε προσπάθεια απομάκρυνσης, ο Αθανασακόπουλος πήρε την μπάλα και τροφοδότησε τον Νότα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 0-2. Η ομάδα της Κομοτηνής έβαλε τις βάσεις για τη νίκη στο 75ο λεπτό, όταν ο Νότας, έπειτα από ασίστ του Σαραντίδη, εξαπέλυσε δυνατό σουτ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3.

Ο Νέστος Χρυσούπολης κατάφερε να μειώσει τρία λεπτά αργότερα, με τον Γιακουμάκη να σκοράρει με σουτ στο 78', χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης. Μάλιστα, στο 84ο λεπτό ο Σαραντίδης άγγιξε ένα εντυπωσιακό γκολ, επιχειρώντας σουτ από το κέντρο του γηπέδου, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλό ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Η Αναγέννηση απείλησε πρώτη στο 6ο λεπτό, με τον Μεντιέτα να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η απάντηση της Νίκης ήρθε στο 12', όταν ο Τζίμας δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσιμόπουλο σε τετ α τετ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της ΑΣΑ σταμάτησε ξανά τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

Η υπεροχή των γηπεδούχων μετουσιώθηκε σε γκολ στο 27ο λεπτό. Ο Τζίμας κέρδισε πέναλτι από τον Βουκαΐλοβιτς και ο Βαφέας ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Αναγέννηση, ωστόσο, δεν άργησε να απαντήσει. Στο 32' κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζίμα στον Μεντιέτα, με τον Διαμαντάκο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να διαμορφώνει το 1-1. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Νίκη έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όμως ο Τσιμόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του Τζίμα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν. Στο 54ο λεπτό βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαχαίρα και κεφαλιά-πάσα του Βαφέα, ο Μάντζης εκτέλεσε από κοντινή απόσταση για το 2-1. Η Αναγέννηση προσπάθησε να αντιδράσει και να διεκδικήσει την ισοφάριση, δημιουργώντας ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις, όμως ο Γκαραβέλης δήλωσε παρών όποτε χρειάστηκε.

Η Νίκη Βόλου διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Αν. Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β (12:30)

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (14:45)

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea (15:00)

ΠΑΟΚ Β – Ζάκυνθος (15:00)

Αστέρας AKTOR B – Πύργος (16:00)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)

Η βαθμολογία