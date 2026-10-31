Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 9η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στην ένατη συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το βασικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ορτέγκα, με τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Πουέρτα και Φρόιλερ θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Ρόκα, Ζότα Σίλβα και Τσικίνιο να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Ρόκα, Σίλβα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ.