Bundesliga: Βαριά ήττα για τη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στην τρίτη θέση η Φράιμπουργκ

Η Στουτγκάρδη πέρασε με εμφατικό τρόπο από τη BayArena, επικρατώντας με 4-2 και στερώντας από τη Λεβερκούζεν την ευκαιρία να κάνει το 4/4 στην έδρα της και να πλησιάσει στον έναν βαθμό την Μπάγερν Μονάχου και την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες πήρε ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ντεμίροβιτς να ανοίγει το σκορ στο 14' και τον Λέβελινγκ να γράφει το 0-2 στο 22'. Η απάντηση της Λεβερκούζεν ήρθε στο 28', όταν ο Σικ με κεφαλιά μείωσε σε 1-2.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πιστέψουν στην ανατροπή. Ο Ελ Κανούς στο 51' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3, ενώ ο Ντεμίροβιτς, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 65', έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του. Το μόνο που κατάφερε η Λεβερκούζεν ήταν να μειώσει σε 2-4 με τον Μαζά στο 79'.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε η Φράιμπουργκ, η οποία πέρασε με 2-1 από την έδρα της Άουγκσμπουργκ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Γκρέγκοριτς έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 18', όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ματάνοβιτς να ισοφαρίζει στο 65' και τον Ιριέ να διαμορφώνει το τελικό 1-2 στο 85'.

Από την πλευρά της, η Βέρντερ Βρέμης επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ, χάρη στα γκολ των Φούλκρουγκ (57') και Ντίνκσι (82'). Τέλος, η Γκλάντμπαχ παρέμεινε στην τελευταία θέση, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάντερμπορν, μένοντας στο 0-0.