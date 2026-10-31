Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην κορυφή, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ο Βίκος

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος στην κορυφή της Stoiximan GBL, καθώς έκανε το 5/5 μετά τη νίκη του επί του Ηρακλή, ενώ ο Βίκος Falcons πανηγύρισε την πρώτη του επιτυχία στη σεζόν, επικρατώντας της ΑΕΚ.

Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην κορυφή, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ο Βίκος
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Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και τον Βίκο Falcons να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, άνοιξε η αυλαία του πρώτου μέρους της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Δικέφαλος πέρασε νικηφόρα από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας με 60-48 του Ηρακλή και διευρύνοντας το απόλυτο σερί του στις πέντε νίκες. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της εκκίνηση στη φετινή σεζόν.

Την ίδια στιγμή, ο Βίκος Falcons έσπασε το ρόδι, καθώς επικράτησε με άνεση της ΑΕΚ στο κλειστό των Ιωαννίνων και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, το Μαρούσι έκανε επίσης σεφτέ στις νίκες, επικρατώντας εύκολα του Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η Καρδίτσα επέστρεψε στις επιτυχίες με τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου στο «Γ. Μπουρούσης», ενώ η Δόξα Λευκάδας πέρασε με άνεση από την έδρα της Μυκόνου.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Μαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Περιστέρι (13:00)

Άρης - Παναθηναϊκός (17:00)

Η βαθμολογία

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