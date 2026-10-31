Premier League: Η Μπράιτον υπέταξε τη Σίτι στο Etihad, ισοπαλία για τη Χαλ με την Ίπσουιτς

Μία σπουδαία και ιστορική νίκη πανηγύρισε η Μπράιτον, η οποία πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της από το Etihad, επικρατώντας με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «γλάρους» ήταν ο Φερμπρούχεν, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Στο βασικό σχήμα της Μπράιτον βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον 19χρονο επιθετικό να δίνει πολλές μάχες και να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, προτού αντικατασταθεί στο 72ο λεπτό.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Αγιάρι μόλις στο 11ο λεπτό, με τη Σίτι να δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά να μην καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Χαλ - Ίπσουιτς 2-2

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Χαλ με την Ίπσουιτς, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Η Ίπσουιτς άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με τον Φάμπιο Μόρις Λουίς, όμως η Χαλ αντέδρασε μετά την ανάπαυλα. Στο 58' ο Τίμοθι Ιροεγκμπούναμ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Όλι ΜακΜπέρνι ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε στην Ίπσουιτς. Ο Ενσίσο με ένα εξαιρετικό σουτ στο τελικό στάδιο της αναμέτρησης διαμόρφωσε το 2-2, με τον Τζολάκη να μην μπορεί να αποτρέψει την ισοφάριση.

Μπρέντφορντ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Η Μπρέντφορντ επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ, ανοίγοντας το σκορ στο 30' με αυτογκόλ του Νίκολα Μιλένκοβιτς. Ο Ιγκόρ Τιάγκο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 76'. Με τη νίκη αυτή, οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 14 βαθμούς, ενώ η Νότιγχαμ παρέμεινε στους έξι.

Μπόρνμουθ - Λιντς 1-0

Το γκολ του Εβανίλσον στο 31ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Λιντς. Οι νικητές ανέβηκαν στους 12 βαθμούς, ενώ η αντίπαλός τους παρέμεινε στους 11.

Κόβεντρι - Σάντερλαντ 3-1

Η Κόβεντρι πήρε τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας με 3-1 της Σάντερλαντ. Ο Σακαμότο άνοιξε το σκορ στο 17', ο Αβονίγι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 37' και ο Ρουντόνι έκανε το 3-0 στο 52'. Η Σάντερλαντ μείωσε με πέναλτι του Ενζό Λε Φε στο 67'. Η Κόβεντρι έφτασε τους εννέα βαθμούς, ενώ η Σάντερλαντ παρέμεινε στους πέντε.