Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Νίκη με ανατροπή και μόνη στην κορυφή η Κ19 των «πράσινων»

Μεγάλη νίκη και ακόμη μία επιβεβαίωση της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης πέτυχε ο Παναθηναϊκός Κ19, ο οποίος επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ, παρότι χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, με το παιχνίδι να είναι ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά και τις μονομαχίες να κυριαρχούν. Η ΑΕΚ, ωστόσο, κατάφερε να εκμεταλλευτεί αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων και να πάρει το προβάδισμα με σκόρερ τον Ποντίκη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Στην επανάληψη, το σύνολο του Άγγελου Ζαζόπουλου παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και μπήκε αποφασισμένο να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 50ό λεπτό, όταν ο Ιωάννου εκτέλεσε γρήγορα πλάγιο άουτ, ο Νεμπής κινήθηκε εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας και με όμορφη ενέργεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1).

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 53' έφτασαν κοντά στην ανατροπή, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ σταμάτησε την προσπάθεια του Κουμουκέλη. Τελικά, στο 60ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ. Ο Τερζής έκανε το σουτ, ο Αργυρόπουλος πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τον Κάουα. Λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πέρασε τους αντιπάλους του και με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Το τρίποντο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το Τριφύλλι, καθώς το έφερε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Την αναμέτρηση παρακολούθησαν από κοντά ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τους συνεργάτες του, αλλά και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ρενέ Χένρικσεν.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (71΄Θεοχάρης), Λάβδας, Τσίγκας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Μαρκεζίνης, Ιωάννου (85΄ Μπαζούκης), Τερζής, Αργυρόπουλος (71΄ Κάουα), Νεμπής.

ΑΕΚ: Ιωάννου, Ρίνης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Σκάκιτς, Γκολφίνος, Φραντζεσκάκης, Ποντίκης, Τσαντίλας, Αργυρίου.