· ΑΕΚ · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Νίκη με ανατροπή και μόνη στην κορυφή η Κ19 των «πράσινων»

Η Κ19 του Παναθηναϊκού βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψε τα δεδομένα και επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Νίκη με ανατροπή και μόνη στην κορυφή η Κ19 των «πράσινων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη νίκη και ακόμη μία επιβεβαίωση της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης πέτυχε ο Παναθηναϊκός Κ19, ο οποίος επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ, παρότι χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, με το παιχνίδι να είναι ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά και τις μονομαχίες να κυριαρχούν. Η ΑΕΚ, ωστόσο, κατάφερε να εκμεταλλευτεί αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων και να πάρει το προβάδισμα με σκόρερ τον Ποντίκη, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Στην επανάληψη, το σύνολο του Άγγελου Ζαζόπουλου παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και μπήκε αποφασισμένο να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 50ό λεπτό, όταν ο Ιωάννου εκτέλεσε γρήγορα πλάγιο άουτ, ο Νεμπής κινήθηκε εξαιρετικά στην πλάτη της άμυνας και με όμορφη ενέργεια έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1).

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 53' έφτασαν κοντά στην ανατροπή, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ σταμάτησε την προσπάθεια του Κουμουκέλη. Τελικά, στο 60ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ. Ο Τερζής έκανε το σουτ, ο Αργυρόπουλος πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τον Κάουα. Λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πέρασε τους αντιπάλους του και με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Το τρίποντο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το Τριφύλλι, καθώς το έφερε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Την αναμέτρηση παρακολούθησαν από κοντά ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τους συνεργάτες του, αλλά και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ρενέ Χένρικσεν.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (71΄Θεοχάρης), Λάβδας, Τσίγκας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Μαρκεζίνης, Ιωάννου (85΄ Μπαζούκης), Τερζής, Αργυρόπουλος (71΄ Κάουα), Νεμπής.

ΑΕΚ: Ιωάννου, Ρίνης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Σκάκιτς, Γκολφίνος, Φραντζεσκάκης, Ποντίκης, Τσαντίλας, Αργυρίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Μπράιτον υπέταξε τη Σίτι στο Etihad, ισοπαλία για τη Χαλ με την Ίπσουιτς

19:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπάγερν - Ντόρτμουντ: "Klassiker" κορυφής στο Μόναχο

19:20 GREEK BASKET LEAGUE

Τα highlights από την επιβλητική νίκη της Δόξας Λευκάδας επί της Μυκόνου στις Κυκλάδες (vid)

19:11 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι – Προμηθέας 87-76: Έβγαλε το άχτι του για όλα

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ουντινέζε - Ρόμα

18:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Βαριά ήττα για τη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στην τρίτη θέση η Φράιμπουργκ

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Κηφισιά - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στη Λεωφόρο για την Super League

18:36 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - Κολοσσός: Τα highlights από τη νίκη των Θεσσαλών

18:31 GREEK BASKET LEAGUE

Αποστομωτική Θάνου: «Είναι δυνατόν στημένοι διαιτητές να μην είναι στημένο πρωτάθλημα;»

18:28 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73: Διπλασίασε τις νίκες της με καλή εμφάνιση στις Κυκλάδες

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα και στο Ιβανώφειο

18:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1: Νίκη με ανατροπή και μόνη στην κορυφή η Κ19 των «πράσινων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας