Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ»

Την τρίτη της ήττα σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος υπέστη η ΑΕΚ, με τους Βίκος Φalcons να εκμεταλλεύονται στο έπακρον τις απουσίες της «Ένωσης» και να πανηγυρίζουν την πρώτη τους ιστορική νίκη στη Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, καθώς οι νεοφώτιστοι έπαιξαν καλό μπάσκετ και τιμώρησαν τα προβλήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάκοτα:

«Τι πρέπει να αλλάξει; Αυτό δεν είναι της παρούσης. Χάσαμε δίκαια. Η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματά μας. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτε άλλο να πω»