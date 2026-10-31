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Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ»

Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά τη νέα ήττα της ΑΕΚ από τους Φalcons στα Γιάννενα για την 5η αγωνιστική της GBL.

Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ»
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Την τρίτη της ήττα σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος υπέστη η ΑΕΚ, με τους Βίκος Φalcons να εκμεταλλεύονται στο έπακρον τις απουσίες της «Ένωσης» και να πανηγυρίζουν την πρώτη τους ιστορική νίκη στη Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, καθώς οι νεοφώτιστοι έπαιξαν καλό μπάσκετ και τιμώρησαν τα προβλήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάκοτα:

«Τι πρέπει να αλλάξει; Αυτό δεν είναι της παρούσης. Χάσαμε δίκαια. Η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματά μας. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτε άλλο να πω»

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