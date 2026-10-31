Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε από την Αναντόλου Έφες, σε ματς όπου δεν «έπιασε» τα στάνταρ απόδοσής του. Το «τριφύλλι» δεν μπορεί να μείνει στο ματς της EuroLeague πάντως, καθώς λιγότερες από 48 ώρες μετά, έχει ένα πολύ δύσκολο ματς για την GBL.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Ο οποίος είναι φορμαρισμένος και «διψασμένος» για το ματς αυτό. Οπότε για τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η δοκιμασία θα είναι μεγάλη.

Γι’ αυτό και η αποστολή του Παναθηναϊκού ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ απ’ την Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη. Οι «πράσινοι» είναι στην πόλη της Μακεδονίας, ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (1/11 – 17:00).