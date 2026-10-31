· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «πράσινων»

Μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη το «τριφύλλι» ταξίδεψε απ’ ευθείας για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας ενόψει του αγώνα με τον Άρη. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «πράσινων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε από την Αναντόλου Έφες, σε ματς όπου δεν «έπιασε» τα στάνταρ απόδοσής του. Το «τριφύλλι» δεν μπορεί να μείνει στο ματς της EuroLeague πάντως, καθώς λιγότερες από 48 ώρες μετά, έχει ένα πολύ δύσκολο ματς για την GBL.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Ο οποίος είναι φορμαρισμένος και «διψασμένος» για το ματς αυτό. Οπότε για τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η δοκιμασία θα είναι μεγάλη.

Γι’ αυτό και η αποστολή του Παναθηναϊκού ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ απ’ την Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη. Οι «πράσινοι» είναι στην πόλη της Μακεδονίας, ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (1/11 – 17:00).

COMMENTS
LATEST NEWS
17:22 SUPER LEAGUE 2

«Διπλό» του Πανθρακικού στη Χρυσούπολη, πήρε το ντέρμπι με την Αναγέννηση η Νίκη Βόλου

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των «πράσινων»

17:15 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Η ντερμπάρα της Θεσσαλονίκης στο Ιβανώφειο για την GBL

17:12 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ»

17:04 GREEK BASKET LEAGUE

Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84: Ιστορική πρώτη νίκη για τους Γιαννιώτες στην GBL!

16:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον με βασικό τον Μπάμπη Κωστούλα για τους «γλάρους»

16:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Η αναμέτρηση της Χαλ του Τζολάκη με την Ίπσουιτς για την Premier League

16:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-0: Θρίαμβος των «μπλέ» που... βύθισαν στον προβληματισμό τους κόκκινους

16:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Μαρούσι - Προμηθέας Πατρών

16:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

16:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-63: Οι «ερυθρόλευκες» πήραν το ντέρμπι «αιωνίων»

16:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Βασικός ο Κωστούλας απέναντι στη Σίτι, στην ενδεκάδα της Χαλ ο Τζολάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας