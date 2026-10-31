Τσέλσι - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-0: Θρίαμβος των «μπλέ» που... βύθισαν στον προβληματισμό τους κόκκινους

Με τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, η Τσέλσι επικράτησε με 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τους «μπλέ» να σκαρφαλώνουν στην πρώτη τετράδα, ενώ από την άλλη η Γιουνάιτεντ παρέμεινε στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Παρά το φρενήρη ρυθμό και τις εκατέρωθεν ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, με ακυρωθέντα γκολ για τους Εστεβάο και Κούνια, αλλά και δοκάρι του Καϊσέδο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο «καθάρισε» το παιχνίδι στην επανάληψη.

Ο Ρότζερς άνοιξε το σκορ με εκπληκτικό «τσίμπημα» της μπάλας απέναντι στον Λάμενς για το 1-0. Στο 60ο λεπτό ο Μαρτίνες έκανε φάουλ στον Φοφανά εντός περιοχής, αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσω VAR και ο Κόουλ Πάλμερ από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

(50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 31/10

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 31/10

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 31/10

Χαλ-Ιπσουιτς 31/10

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 31/10

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 31/10

Αστον Βίλα-Φούλαμ 31/10

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11

Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11