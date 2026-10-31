Ολυμπιακός: Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ορθάνοιχτος είναι πλέον ο δρόμος για το χτίσιμο του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς σήμερα (31/10) κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που σφραγίζει την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου γηπέδου 52.000 θεατών στο Φάληρο.

Το αποφασιστικό βήμα έγινε με την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα διαθέτει 1.800 θέσεις στάθμευσης, ενώ ορίζεται κάλυψη στο 60% με μειωμένο ανώτατο συντελεστή δόμησης.

Παράλληλα, διασφαλίζεται αυστηρά ο αθλητικός χαρακτήρας του έργου, καθώς τουλάχιστον το 65% του συντελεστή δόμησης θα αφορά αμιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις, με το υπόλοιπο 35% να μοιράζεται ισομερώς σε άλλες χρήσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 83:

«1. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ.5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α’ 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές: βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου, ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιτυπώματος – πιτεριγράμματος του γηπέδου έως πενήντα δύο (52) μέτρα.Εντός του γηπέδου και με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και την αναβάθμιση του γηπέδου και των αναγκαίων συνοδών εγκαταστάσεών του, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, η ταύτιση της οικοδομικής γραμμής με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου και ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η κατά τα ανωτέρω ταύτιση αποτυπώνεται στο διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την οικεία πράξη έγκρισης ή αδειοδότησης, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

2. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περ. ε) της παρ. 1.

Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων το υπολειπόμενο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, κατανέμεται σε:

α) συνοδές χρήσεις: χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, παιδότοπος, εντευκτήρια, γραφεία, χώροι θεραπευτικής Φροντίδας και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της Φυσικής απόδοσης, όπως και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Επιπλέον, επιτρέπονται σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, όπως μουσείου, αθλητικών συλλόγων, εκθέσεις αθλητικού συλλόγου,

β) εμπορικές χρήσεις: καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια παραγωγής ετοίμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας αυτών και αποθήκευσης, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Εντός της έκτασης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης)> επιτρέπεται η χρήση κτιρίων ή γηπέδων ως χώρων στάθμευσης.

3. Η ελάχιστη συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου ανέρχεται σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.

4. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης)), καθώς και την κατασκευή επέκταση των χώρων στάθμευσης εκδίδεται κοινή απόφαση των

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, με την οποία επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ύστερα από την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και την υποβολή φακέλου τροποποίησης επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ.

5. Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πειραιά.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας οικοδομικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης, καθώς και η λειτουργική συνένωση της έκτασης των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», όπως αυτό

απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του 3207/2003, με όμορα οικόπεδα, είτε άμεσα με τις εγκαταστάσεις είτε εμμέσως μέσω τρίτου οικοπέδου, τα οποία ευρίσκονται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και η χρήση των οποίων έχει μισθωθεί ή παραχωρηθεί στο σωματείο με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» ή άλλο τρίτο πρόσωπο στο οποίο το σωματείο έχει εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εφόσον:

α) προκύπτει από τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης η σχετική βούληση των ιδιοκτητών ή, εφόσον αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο ή τη σύμβαση παραχώρησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών που αποτυπώνεται σε έγγραφο, και β) τηρούνται τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη για έκαστο οικόπεδο».