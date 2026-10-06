Μαξίμου: «Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Μαρινάκη για την αναβάθμιση του "Γ. Καραϊσκάκης"»

Καθοριστικές εξελίξεις δρομολογούνται για το έργο του νέου «Γ. Καραϊσκάκης», μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε το πλάνο της μεγάλης ιδιωτικής επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα ώστε το έργο να περάσει στη φάση της υλοποίησης.

Η ενημέρωση του Μαξίμου:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής».