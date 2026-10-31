Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το «κιτρινόμαυρο» πλάνο κι οι σκέψεις του Νίκολιτς για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ανήκει πλέον στο παρελθόν για την ΑΕΚ, η οποία έχει επικεντρωθεί στην προετοιμασία της για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η «Ένωση» θέλει να αφήσει πίσω της την προβληματική εικόνα που παρουσίασε σε αρκετά διαστήματα της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει σε μια πιο ισορροπημένη αγωνιστική παρουσία. Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει τι δεν λειτούργησε σωστά, χαρακτήρισε την ήττα χρήσιμη και διδακτική και φρόντισε να αναλύσει με τους ποδοσφαιριστές του τα λάθη που κόστισαν.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά σε ένα ακόμη απαιτητικό παιχνίδι. Σε επίπεδο απουσιών, πέρα από τον Θωμά Στρακόσα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, ενώ ο Νίκολιτς θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Μουκουντί, Κοϊτά και Βιτάλις, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα Κυπέλλου, παίρνοντας τις απαραίτητες ανάσες.

Η διαχείριση του προηγούμενου παιχνιδιού, μάλιστα, δίνει σε μεγάλο βαθμό μια εικόνα για τις επιλογές που προσανατολίζεται να κάνει ο προπονητής της ΑΕΚ στο ντέρμπι.

Τα δεδομένα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να επιλέξει ένα σχήμα με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα και Πήλιο στα δύο άκρα.

Στον άξονα αναμένεται να βρεθούν οι Μαρίν και Βιτάλις, ενώ οι Μάγερ και Κοϊτά θα αναλάβουν τους σύνθετους ρόλους στα δύο άκρα της επίθεσης, δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα. Στην κορυφή, το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει.

Υπάρχει, πάντως, και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα ο Κάιρινεν, αντί του Βιτάλις. Προς το παρόν, ωστόσο, ο Ούγγρος μέσος φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχοντας μείνει εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Τούμπας.

Η τελευταία προπόνηση του Σαββάτου (31/10) στα Σπάτα θα είναι εκείνη που θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της ΑΕΚ και θα δώσει στον Νίκολιτς την ευκαιρία να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Μετά το αθηναϊκό ντέρμπι, έρχεται η Ρεάλ!

Μετά την αναμέτρηση της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, ακολουθεί την προσεχή Τετάρτη (04/10) το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Η «Ένωση» καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, έχοντας μπροστά της τρία δύσκολα ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή τη στιγμή, όμως, ο στόχος είναι να εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ με την απαιτούμενη ετοιμότητα κι αποφασιστικότητα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τη νίκη να αποτελεί φυσικά την ιδανική κατάληξη.