ΑΣ ΠΑΟΚ: «Στόχος το 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα»

Σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ αναφορικά με την ανέγερση του νέου γηπέδου της Τούμπας, αποκαλύπτοντας πως στόχος είναι η κατάθεση της πολεοδομικής άδειας στο τέλος του 2026 και η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027.

Όπως τονίζεται στην επίσημη τοποθέτηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, το project της «Νέας Τούμπας» προχωρά με σταθερά βήματα έπειτα από διαρκείς συναντήσεις και ανταλλαγή εγγράφων με τα στελέχη της ΠΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΣ παρέλαβε νέες μελέτες και σχέδια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.

Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.

Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».