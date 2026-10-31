Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δικό του «Λύκο» μέσα στην καταιγίδα…

Υπάρχει μια φράση -σχεδόν κλισέ- που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι προπονητές όταν οι τραυματισμοί χτυπούν την πόρτα μιας ομάδας.

Οι απουσίες συσπειρώνουν ένα σύνολο, φέρνουν τους παίκτες πιο κοντά και αναγκάζουν εκείνους που διαθέτουν την προσωπικότητα και τα... guts να βγουν μπροστά.

Κάτι τέτοιο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη SUNEL Arena, στο τρίτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη φετινή EuroLeague, απέναντι στην παραπαίουσα, αλλά άκρως ανταγωνιστική Αρμάνι Μιλάνο στην επιστροφή του Άλεκ Πίτερς.

Σε μια βραδιά που τίποτα δεν έμοιαζε εύκολο για τους «ερυθρόλευκους», ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στο σύνολο του Πέπε Ποέτα, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του για το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» και πλέον ο Ολυμπιακός «συγκατοικεί» με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή.

Το κοντέρ σταμάτησε στους 24 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα), τα 3 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ, σε 32' λεπτά συμμετοχής. Μια εμφάνιση αν μη τι άλλο ηγετική, κάτι που είχαμε συνηθίσει και την περσινή σεζόν με τα «ερυθρόλευκα» του Ερυθρού Αστέρα.

Ο 32χρονος πλέι μέικερ μπήκε στα... παπούτσια του Εβάν Φουρνιέ, ανέλαβε πρωτοβουλίες, έδωσε πολύτιμες λύσεις όταν οι Πειραιώτες έψαχναν έναν πόλο να στηριχθούν επιθετικά και απέδειξε πως μπορεί να σηκώσει μεγάλο μέρος του φορτίου όταν οι συνθήκες και το παιχνίδι το απαιτούν.

Και όλα αυτά, στη «σκιά» του σοκαριστικού τραυματισμού του Ζαν Μοντέρο. Ένα ακόμη πλήγμα για τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απουσίες έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν τις αντοχές και το βάθος του ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Εκεί ακριβώς, όμως, εμφανίστηκε ο «Λύκος».

Το παρατσούκλι «Wolf» τον συνοδεύει από την αρχή της καριέρας του. Ο CMM φρόντισε να το συστήσει και αυτό στο κοινό του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι. Με το ένστικτο, την επιθετικότητά του και την προσωπικότητα που έβγαλε στο παρκέ, έγινε ο παίκτης που χρειαζόταν η ομάδα του σε μια δύσκολη συγκυρία.

https://www.instagram.com/p/DfJurh7IXYf/

Βέβαια, η νίκη δεν ήρθε μόνο από το δικό του επιθετικό κρεσέντο και οίστρο. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να επιστρατεύσει την άμυνά του στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, να αντέξει την πίεση της Αρμάνι και να βρει τις απαραίτητες λύσεις για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα που είχε τεράστια ανάγκη εν όψει και της συνέχειας.

Μια συνέχεια πάντως που μόνο εύκολη δεν προμηνύεται. Ο Ολυμπιακός καλείται να επιβιώσει από ένα τεράστιο κύμα απουσιών, να περιμένει τις επιστροφές (σ.σ. Φουρνιέ και στον... ορίζοντα Ντόρσεϊ), αλλά και την απαραίτητη μεταγραφική ενίσχυση, μπαίνοντας σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό Νοέμβρη.

Μέχρι τότε, θα χρειαστεί παίκτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά, να αναλάβουν ευθύνες και να καλύψουν τα κενά και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε την αρχή στο παιχνίδι με την Αρμάνι...