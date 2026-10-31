Ιτούνας: «Να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας»

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται το Περιστέρι, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να έχει ξεκινήσει θετικά τη σεζόν τόσο στην GBL, όσο και στο BCL.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου προέρχεται από μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία κόντρα στη Μούρθια για την Ευρώπη, ενώ την Κυριακή φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (01/11, 13:00) για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Τζον Ιτούνας αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα των Δυτικών Προαστίων θα παραταχθεί χωρίς φόβο αλλά με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιτούνας:

«Ξέρουμε πως αντιμετωπίζουμε μια πολύ σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ωστόσο εμείς θα βγούμε στο γήπεδο και θα πρσοπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί στις αρχές που διέπουν το παιχνίδι μας, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, ώστε να μην δώσουμε δεύτερες επιθέσεις στον Ολυμπιακό. Η άμυνα επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καθώς θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο που είναι και ο στόχος μας, ώστε να βρούμε εύκολα καλάθια».