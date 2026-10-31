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EuroLeague: MVP της 9ης αγωνιστικής ο «30άρης» Λόνι Γουόκερ

Το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής απέσπασε ο Λόνι Γουόκερ, με τον Αμερικάνο σκόρερ να οδηγεί με 30 πόντους την Μπεσίκτας στη νίκη επί της Βίρτους στη Μπολόνια.

EuroLeague: MVP της 9ης αγωνιστικής ο «30άρης» Λόνι Γουόκερ
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Ασταμάτητος ήταν ο Λόνι Γουόκερ στην εκτός έδρας «δοκιμασία» της Μπεσίκτας στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους, με τους «αετούς» να επικρατούν στη Μπολόνια με 103-101 χάρις στο απίθανο buzzer beater του Κόνορ Μόργκαν.

Το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς επέστρεψε στις νίκες στην EuroLeague, με το νεοφερμένο γκαρντ να σταματάει στους 30 πόντους με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28' λεπτά συμμετοχής.

Κάπως έτσι συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), αποσπώντας το βραβείου του MVP για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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