EuroLeague: MVP της 9ης αγωνιστικής ο «30άρης» Λόνι Γουόκερ

Ασταμάτητος ήταν ο Λόνι Γουόκερ στην εκτός έδρας «δοκιμασία» της Μπεσίκτας στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους, με τους «αετούς» να επικρατούν στη Μπολόνια με 103-101 χάρις στο απίθανο buzzer beater του Κόνορ Μόργκαν.

Το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς επέστρεψε στις νίκες στην EuroLeague, με το νεοφερμένο γκαρντ να σταματάει στους 30 πόντους με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 28' λεπτά συμμετοχής.

Κάπως έτσι συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), αποσπώντας το βραβείου του MVP για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.