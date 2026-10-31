Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο ακόμα μία νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι κόντρα στην «Ένωση» με πρωινή προπόνηση του Σάββατο (31/10) και αμέσως μετά ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Δανός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του και τους 24 ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε παιχνίδι μικρών χώρων, στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στην τακτική και στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.