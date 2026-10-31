· ΑΕΚ · Παναθηναϊκός

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Την αποστολή του για το ντέρμπι της Αθήνας κόντρα στην ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του ρόστερ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο ακόμα μία νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι κόντρα στην «Ένωση» με πρωινή προπόνηση του Σάββατο (31/10) και αμέσως μετά ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Δανός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του και τους 24 ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε παιχνίδι μικρών χώρων, στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στην τακτική και στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από τη νίκη επί της Αρμάνι (vid)

15:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Στόχος το 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα»

15:04 OPINION

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δικό του «Λύκο» μέσα στην καταιγίδα…

14:59 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

14:50 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός

14:46 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Βίκος Φalcons - ΑΕΚ: Η «έξοδος» της Ένωσης στα Γιάννενα για την 5η αγωνιστική της GBL

14:41 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας: Το θεσσαλικό ντέρμπι της Super League 2

14:31 GREEK BASKET LEAGUE

Ιτούνας: «Να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας»

14:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το ντέρμπι της Premier League

14:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας! – Όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία

14:02 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP της 9ης αγωνιστικής ο «30άρης» Λόνι Γουόκερ

13:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Εκτός με Vikos Φalcons ο Ντέρικ Ουίλιαμς – Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αμερικανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας