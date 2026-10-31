Αντετοκούνμπο: «Είμαι ο κορυφαίος two-way παίκτης της εποχής μου» - Τι απάντησε για την κριτική

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν διστάζει να αναγνωρίσει την αξία και όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Σε βίντεο που δημοσίευσε το NBA, με πρωταγωνιστές παίκτες οι οποίοι αναφέρονται στις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής τους, ο Έλληνας σταρ στάθηκε σε ένα ξεχωριστό επίτευγμά του.

Όταν έγινε αναφορά στο γεγονός ότι ανήκει σε μια ιδιαίτερα κλειστή τριάδα παικτών που έχουν κατακτήσει την ίδια σεζόν τόσο το βραβείο του MVP όσο και εκείνο του κορυφαίου αμυντικού, ο «Greek Freak» ήταν ξεκάθαρος για τη θέση που θεωρεί ότι έχει ανάμεσα στους παίκτες της γενιάς του.

«Στην εποχή μου, είμαι ο κορυφαίος two-way παίκτης. Μπορώ να το αποδείξω. Καλύτερος επιθετικά παίκτης, MVP. Καλύτερος αμυντικός επίσης, κορυφαίος αμυντικός της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε και μετά την ευρεία επικράτηση (145-125) των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, στην πρεμιέρα τους για το NBA Cup. Ο Έλληνας άσος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, καταγράφοντας τριπλ νταμπλ.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξήγησε πως η αμυντική βελτίωση ήταν εκείνη που έκανε πιο αποτελεσματική και την επιθετική λειτουργία των Χιτ, ενώ αναφέρθηκε και στην εικόνα της ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια.

«Πρέπει να διαταράσσουμε την επίθεσή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Στο πρώτο τέταρτο σημειώσαμε 40 πόντους, ενώ η επίθεσή μας ήταν ακόμα καλή. Βρίσκαμε τρόπους να σκοράρουμε, αλλά από τη στιγμή που η άμυνά μας ανέβασε ρυθμό, η επίθεσή μας έγινε πολύ πιο εύκολη.

Στο δεύτερο τέταρτο καταφέραμε να τους περιορίσουμε στους 19 πόντους, κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, ήμασταν πολύ αποδιοργανωτικοί απέναντι στην Ατλάντα. Ήμασταν αποδιοργανωτικοί κατά διαστήματα και σήμερα. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι γίνεται ευκολότερο για εμάς».

Η απάντηση του «Greek Freak» για την κριτική

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ρωτήθηκε επίσης για τη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Στην απάντησή του στάθηκε στην ανάγκη οι παίκτες να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να μην επηρεάζονται από την πίεση, ενώ έδωσε τη δική του οπτική για την κριτική που συνοδεύει τις επιδόσεις τους. Αναλυτικά όσα είπε:

«Ναι, νομίζω ότι απλά παίζουμε μπάσκετ. Στα πρώτα δύο παιχνίδια, το θέλαμε πάρα πολύ και ήμασταν κάπως νευρικοί. Όταν το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως θέλαμε, έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά απλά έπαιζαν πιο σφιγμένα.

Τελικά, προφανώς, δέχεσαι κριτική. Κάνουμε τη δουλειά μας και πληρωνόμαστε πολλά χρήματα για να την κάνουμε, κάτι που καταλαβαίνουμε. Αφού τελειώσεις τη δουλειά σου, είναι από εκείνες τις δουλειές όπου μπορεί να δεχτείς κριτική για τον τρόπο που αποδίδεις. Πάντα λέω ότι θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο χειρότερος, και θα υπάρχουν στιγμές που ο κόσμος θα λέει ότι είσαι ο καλύτερος.

Κανένα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Δεν είσαι τόσο καλός όσο λέει ο κόσμος, αλλά ούτε τόσο κακός. Βρίσκεσαι πάντα στη μέση. Απλά να είσαι εκεί, να κάνεις τη δουλειά σου, και ο επόμενος θα κάνει τη δική του, και τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα για εμάς».