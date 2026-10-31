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Τόμας Σατοράνσκι: Το πρώτο μήνυμά του από το νοσοκομείο, μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του

Ο Τόμας Σατοράνσκι έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Ντουμπάι για την EuroLeague.

Τόμας Σατοράνσκι: Το πρώτο μήνυμά του από το νοσοκομείο, μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του
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Ανακούφιση προκάλεσε το μήνυμα του Σατοράνσκι, μετά την άσχημη πτώση που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Τσέχος γκαρντ διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την ομάδα του για την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος, πάντως, θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, μέσω ανάρτησής του στα social media, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός από το νοσοκομείο.

Ο Σατοράνσκι ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και στάθηκε ιδιαίτερα στην άμεση βοήθεια που έλαβε από τους ανθρώπους της Ντουμπάι και της Χάποελ.

https://www.instagram.com/p/DfJ1p_mMfBm/

Το μήνυμα του Τόμας Σατοράνσκι:

«Γεια σε όλους. Ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τα μηνύματα, τη στήριξη και το ενδιαφέρον του. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Dubai Basketball Club, τους παίκτες και το επιτελείο της για την άμεση αντίδραση και τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της Χάποελ για τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Ήταν σίγουρα μια τρομακτική στιγμή, αλλά τώρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό».

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