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ΑΕΚ: Το μήνυμα του Σάκοτα πριν από το ματς με τους Βίκος Φalcons

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Βίκος Φalcons στα Ιωάννινα, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις απουσίες, η ομάδα του έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη.

ΑΕΚ: Το μήνυμα του Σάκοτα πριν από το ματς με τους Βίκος Φalcons
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Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στα Ιωάννινα απέναντι στους Βίκος Φalcons, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του, αλλά και στην προσέγγιση που πρέπει να έχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο τεχνικός της «Ένωσης» στάθηκε στα προβλήματα απουσιών που εξακολουθούν να υπάρχουν, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως αυτό δεν αλλάζει τον στόχο της ομάδας. Παράλληλα, αναγνώρισε τη μαχητικότητα και τον ενθουσιασμό που αναμένεται να παρουσιάσει ο αντίπαλος.

LIVE MATCH: Vikos Φalcons – ΑΕΚ (15:00, ΣΠΟΡ FM TV)

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Όποια ομάδα κι αν έχουμε απέναντί μας και ανεξάρτητα από τις συνθήκες, καθώς για ακόμη μία φορά αντιμετωπίζουμε απουσίες, οφείλουμε να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Αυτή είναι η μοναδική νοοτροπία που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε θετικά την κατάσταση, περιμένοντας παράλληλα να σταματήσουν κάποια στιγμή τα προβλήματα.

Σεβόμαστε απόλυτα την αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ότι θα αγωνιστεί με ενθουσιασμό και μεγάλη ένταση, όπως έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια της. Από την πλευρά μας, όμως, έχουμε έναν και μοναδικό στόχο: να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο και να φύγουμε με τη νίκη».

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