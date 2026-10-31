Μήπως το ΝΒΑ έχει πάθει… GTA VI και όχι σοβαρούς τραυματισμούς;

Αν κάποιος μας έλεγε πριν από την έναρξη της νέας σεζόν του ΝΒΑ ότι θα φτάναμε στο σημείο να συζητάμε περισσότερο για τα ιατρικά δελτία των ομάδων και των ΝΒΑ σταρ παρά για το μπάσκετ που παίζουν, μάλλον θα τον περνούσαμε για υπερβολικό. Κι όμως, το ΝΒΑ του 2026-27 έχει καταφέρει να μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν παρακολουθούμε πρωτάθλημα μπάσκετ ή μια τεράστια αίθουσα αναμονής νοσοκομείου.

Πριν καν συμπληρωθούν οι δέκα πρώτες αγωνιστικές, οι τραυματισμοί έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας, με εβδομήντα εννέα (79) παίκτες να εμφανίζονται στα injury reports, με αρκετά από τα μεγαλύτερα ονόματα της λίγκας να βρίσκονται εκτός δράσης, γεγονός αρκετό για να βλάψει το προϊόν του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Να σας πούμε και μερικά ονόματα; Άντονι Έντουαρντς, Τάιρις Χαλιμπέρτον, Καουάι Λέοναρντ, Πάολο Μπανκέρο και Τσετ Χόλμγκρεν είναι μερικοί μόνο από εκείνους που έχουν βρεθεί στη λίστα.

Και κάπου εδώ, το ΝΒΑ αποφάσισε να εξετάσει την κατάσταση λίγο πιο προσεκτικά, διότι η λίγκα φέρεται να έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την εγκυρότητα των αναφορών τραυματισμών, καθώς το μέγεθος του προβλήματος έχει αρχίσει να προκαλεί ερωτήματα. Βέβαια, υπάρχει και μία άλλη θεωρία που κυκλοφορεί και είναι πολύ πιο διασκεδαστική.

Μήπως ορισμένοι NBAers έχουν αποφασίσει να θυσιάσουν μερικές αγωνιστικές του Νοεμβρίου για χάρη του GTA VI;

Για να είμαστε δίκαιοι, κάποιος μας είχε προειδοποιήσει

Ο Στίβεν Άνταμς, ο θηριώδης σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, είχε προβλέψει από τον Σεπτέμβριο ότι η κυκλοφορία του GTA VI θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις των επαγγελματιών αθλητών.

«Μόνο για τον μήνα Νοέμβριο, οι επιδόσεις θα πέσουν», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αρκετοί παίκτες θα ξενυχτούν προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αποστολές στο πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar. Μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στους αθλητές, αλλά έβαλε στην εξίσωση προπονητές και σκάουτερ.

Ο Άνταμς, γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ του, υποστήριξε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο τα πράγματα θα έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα, το πρόβλημα είναι όμως ότι το ΝΒΑ δεν περίμενε καν να φτάσει ο Νοέμβριος για να αρχίσει να καταρρέει.

Η λίστα των απόντων μοιάζει με All-Star Game που διοργανώνεται σε φυσικοθεραπευτήριο. Ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με δύο εμφανίσεις 40+ πόντων, θα χρειαστεί να μείνει εκτός για σημαντικό χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Ο Πάολο Μπανκέρο αντιμετωπίζει διάστρεμμα στον αστράγαλο, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, ενώ ο Τάιρις Χαλιμπέρτον, που επέστρεψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα, αυτή τη φορά στους οπίσθιους μηριαίους.

Υπάρχει, φυσικά, και η περίπτωση του Τζέιλεν Γουίλιαμς, με τον σοβαρό τραυματισμό του να υπενθυμίζει ότι πίσω από τα αστεία και τις θεωρίες για το GTA υπάρχουν πραγματικοί αθλητές που περνούν δύσκολες στιγμές (προειδοποιούμε, σκληρές εικόνες).

Δεν είναι, λοιπόν, όλα για γέλια. Όταν όμως βλέπεις τόσους σταρ να βρίσκονται εκτός δράσης πριν καν ζεσταθούν είναι δύσκολο να μην αναρωτηθείς τι συμβαίνει.

Το GTA VI έχει ήδη κερδίσει το πρώτο του πρωτάθλημα;

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA VI στις 19 Νοεμβρίου πλησιάζει και, αν πιστέψουμε τον Άνταμς, αρκετοί παίκτες έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τις βόλτες τους στη Vice City αντί για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Το αστείο γίνεται ακόμη καλύτερο αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους που αμείβονται με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, διαθέτουν κορυφαία προπονητικά επιτελεία και έχουν πρόσβαση στις καλύτερες εγκαταστάσεις αποκατάστασης στον κόσμο. Αλλά ακόμη και ένας NBA superstar παραμένει άνθρωπος. Και όταν περιμένεις το GTA VI περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο videogame της τελευταίας δεκαετίας, είναι δύσκολο να μην μπεις στον πειρασμό να ξενυχτήσεις λίγο παραπάνω.

Βέβαια, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που λέει ότι οι τραυματισμοί δεν είναι αστείο και κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι όλες αυτές οι απουσίες συνδέονται με ένα videogame που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Από την άλλη, η έρευνα του ΝΒΑ και οι 79 παρουσίες στα injury reports δημιουργούν ένα σκηνικό που θα ζήλευε ακόμη και ο ίδιος ο Rockstar.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, εμείς θα κρατήσουμε την πρόβλεψη του Στίβεν Άνταμς που είναι ότι τον Δεκέμβριο περιμένουμε επιστροφή στην κανονικότητα. Και αν όχι, τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι κάποιοι έχουν προχωρήσει αρκετές πίστες στον open world του GTA VI.