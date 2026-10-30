Dodge Viper, Corvette και BMW: Τα αυτοκίνητα του GTA VI βγαίνουν στο σφυρί

Αν έχεις περάσει ώρες κλέβοντας αυτοκίνητα στο Grand Theft Auto, κάνοντας βόλτες στη Vice City και προσπαθώντας να ξεφύγεις από την αστυνομία με πέντε αστέρια καταζητούμενου, αυτή η είδηση είναι αποκλειστικά για σένα.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να ψάξεις για το κατάλληλο cheat code, ούτε να κλέψεις κάποιο όχημα από τον δρόμο καθώς τα πραγματικά αυτοκίνητα που ενέπνευσαν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα του GTA βγαίνουν σε δημοπρασία.

Το eBay παρουσιάζει τη συλλογή «Most Wanted Collection», μια σειρά από αυτοκίνητα που συνδέονται με τον κόσμο του GTA VI και θα δημοπρατηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης SEMA 2026, στο Λας Βέγκας. Το καλύτερο; Το 100% των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό, μέσω του Susan G. Komen Breast Cancer Foundation.

Dodge Viper: Το αυτοκίνητο πίσω από τον θρυλικό Banshee

Σίγουρα από τα αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν στη συλλογή είναι ένα Dodge Viper του 2006. Οι παλαιότεροι fans του GTA έχουν έναν επιπλέον λόγο να χαμογελούν, καθώς το Viper αποτελεί μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης για το Bravado Banshee, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα της σειράς.

Το Banshee έκανε την εμφάνισή του ήδη από το Grand Theft Auto III το 2001 και έκτοτε αποτελεί σταθερή αξία στον κόσμο του παιχνιδιού. Μάλιστα, στο πρώτο trailer του GTA VI, οι πιο παρατηρητικοί εντόπισαν ένα Banshee με τον κλασικό μπλε χρωματισμό και τις λευκές ρίγες του, να κυκλοφορεί στους δρόμους του Vice City.

Για όσους μεγάλωσαν με το GTA, πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του gaming.

Chevrolet Nova: Muscle car με άρωμα Vice City

Στη δημοπρασία θα βρεθεί επίσης ένα Chevrolet Nova του 1975 σε… ματζέντα χρώμα. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενέπνευσε το Declasse Vamos, ένα δίθυρο muscle car που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο GTA Online το 2019.

Το Nova έκανε μάλιστα ένα σύντομο πέρασμα από το πρώτο trailer του GTA VI, στο φόντο μιας παρωδίας viral βίντεο με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που κρατά σφυρί. Γιατί, αν κάτι ξέρει να κάνει καλά η Rockstar, είναι να μετατρέπει την παράνοια του διαδικτύου σε υλικό για το επόμενο παιχνίδι της.

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Corvette C8 και BMW 325i: Δύο ακόμη κομμάτια του παζλ

Η συλλογή συμπληρώνεται από ένα λευκό Chevrolet Corvette του 2022 και μια BMW 325i του 1992.

Η Corvette ανήκει στη γενιά C8, με τον κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, και θυμίζει έντονα την Invetero Coquette D10 του GTA Online. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποκτήσει μέχρι και αστυνομική εκδοχή μέσα στο παιχνίδι, οπότε όσοι το επιλέξουν θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσουν για μια εικονική καταδίωξη.

Η BMW, από την άλλη, μοιάζει εντυπωσιακά με την Übermacht Sentinel Classic Cabriolet. Στο υλικό που έχει κυκλοφορήσει για το GTA VI διακρίνεται ένα τμήμα του πίσω πλαϊνού μέρους του εικονικού μοντέλου, αρκετό για να αναγνωρίσουν οι λάτρεις των τεσσάρων τροχών τη συγγένεια.

Δημοπρασία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η «Most Wanted Collection» θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης SEMA 2026 στο Λας Βέγκας, και τη δημοπρασία θα συντονίσουν ο ηθοποιός και λάτρης της αυτοκίνησης Sung Kang, γνωστός από το Fast & Furious, και ο Hertrech «Hert» Eugene Jr. της Hoonigan.

Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά τη δημοπρασία από το eBay.

Μέχρι να φτάσει στα χέρια μας το GTA VI, λοιπόν, υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να αποκτήσουμε ένα κομμάτι από τον κόσμο του. Σίγουρα θα κοστίσει πιο πολλά από ότι το ίδιο το παιχνίδι, αλλά -αν έχεις τα φράγκα- δεν χάνεις κάτι.