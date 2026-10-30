Έντσο Φερνάντες: 7/10 η παρουσία μου στο Μουντιάλ - Παραμένει αγκάθι μέσα μου η κόκκινη στον τελικό

O Έντσο Φερνάντες μίλησε σε εκπομπή της πατρίδας του και σχολίασε μεταξύ άλλων την απόδοσή του στο Μουντιάλ την οποία αξιολόγησε με 7, σε κλίμακα με άριστα το 10, ενώ μίλησε επίσης και για την κόκκινη κάρτα που πήρε στον τελικό απέναντι στην Ισπανία.

«Πώς θα βαθμολογούσα την παρουσία μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Με ένα ''7''. Στο πρώτο παιχνίδι ένιωθα καλά, στο δεύτερο λίγο-πολύ το ίδιο, αλλά μέχρι το τρίτο πλέον δεν αισθανόμουν καλά. Δεν ήμουν καλά από ποδοσφαιρικής άποψης. Σωματικά, ήμουν εντάξει, καθώς είχα αγωνιστεί σε πάρα πολλά παιχνίδια στην Premier League, κάθε τρεις ημέρες. Ωστόσο, όσο προχωρούσε η διοργάνωση, άρχισα να νιώθω και σωματική εξάντληση.

Είμαι ευγνώμων που έζησα αυτές τις στιγμές. Θα μείνουν στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Προφανώς, υπάρχει στενοχώρια επειδή δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε ξανά τον τίτλο, αλλά εκτιμώ όλη την προσπάθεια που κατέβαλε αυτή η ομάδα για να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.Κατηγορώ τον εαυτό μου για την κόκκινη κάρτα; Φυσικά και ναι. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποβληθεί, πόσω μάλλον σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με πλήγωσε πάρα πολύ. Με τον καιρό, έμαθα να το αποδέχομαι ως μέρος του ποδοσφαίρου. Όμως, ναι, εκείνη η κόκκινη κάρτα παραμένει ένα αγκάθι μέσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έντσο Φερνάντες.

Στη συνέχεια μίλησε για την απόφαση του Μέσι να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής και για το πως βίωσε ο ίδιος το τελευταίο παιχνίδι έχοντας τον στο πλευρό του: «Θυμήθηκα τις μέρες που άνοιγα την τηλεόραση μόνο και μόνο για να δω τον Μέσι. Όταν συνειδητοποίησα αμέσως ότι δεν θα ήταν πια μαζί μας, έπαθα σοκ. Ήταν ένας πόνος που δεν περιγράφεται με λόγια. Μετά από όλα όσα καταφέραμε μαζί, το να τον έχω ως συμπαίκτη μου και να ζήσω εκείνες τις στιγμές δίπλα του… Το να ξέρω ότι δεν θα ήταν πια μαζί μας με θλίψεψε βαθιά. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχτώ.»