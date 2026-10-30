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GBL: Ανατροπή από ΚΕΔ! Ανακοίνωσε τους διαιτητές μία μέρα πριν το τζάμπολ της 5ης αγωνιστικής

Νέα… ήθη και έθιμα από την ΚΕΔ/ΕΟΚ, η οποία πήγε… κόντρα στην προηγούμενη τακτική της και ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL μία ημέρα πριν το τζάμπολ. 

GBL: Ανατροπή από ΚΕΔ! Ανακοίνωσε τους διαιτητές μία μέρα πριν το τζάμπολ της 5ης αγωνιστικής
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Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, όταν οι ορισμοί των διαιτητών ανακοινώνονταν μόλις δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, αυτή τη φορά η Επιτροπή προχώρησε στη γνωστοποίησή τους από την Παρασκευή (30/10), περισσότερο από ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιλογές της ΚΕΔ για τις αναμετρήσεις Ηρακλής-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR. Στο Ιβανώφειο, το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Καρπάνος, Κάρδαρης και Τεφτίκης, ενώ στο Αλεξάνδρειο, για τη συνάντηση των «κιτρινόμαυρων» με τους «πράσινους», ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Αγραφιώτης.

Συνοπτικά, οι διαιτητές και κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

  • Σ. Καραδήμας 15.00 Vikos Φalcons-ΑΕΚ Μαρινάκης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Τζαμάκου)
  • Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Κολοσσός Η Hotels Collection Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Αναστασιάδης (Τέγα)
  • Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Δόξα Λευκάδας ELABET Συμεωνίδης-Παπαϊωάννου-Λόρτος (Νιγιάννης)
  • Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Θεονάς-Μηλαπίδης-Μαλαμάς (Ντίνος)
  • Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Τεφτίκης (Πανταζής)

Κυριακή 01 Νοεμβρίου

  • Sunel Arena 13.00 Ολυμπιακός-Περιστέρι Betsson Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Πολάτογλου (Κουλούρης)
  • Αλεξάνδρειο 17.00 Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)
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