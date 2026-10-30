· Μινεσότα Τίμπεργουλφς

NBA: Χειρουργήθηκε στο γόνατο ο Έντουαρντς - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός

Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ ο Άντονι Έντουαρντς

NBA: Χειρουργήθηκε στο γόνατο ο Έντουαρντς - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός
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Ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο δεξί του γόνατο. Ο 25χρονος Έντουαρντς αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, παρόλο που η ομάδα δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Προηγούμενες αναφορές έδειχναν ότι θα μπορούσε να απουσιάσει έως και δύο μήνες.

Ο Έντουαρντς αγωνίστηκε τελευταία φορά τη Δευτέρα, σημειώνοντας 47 πόντους σε 41 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας ήττας στην παράταση με 127-125 από το Κλίβελαντ. Την Τρίτη προέκυψαν δημοσιεύματα ότι ο Έντουαρντς μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, και ο πρόεδρος λειτουργιών μπάσκετ των Τίμπεργουλβς, Τιμ Κόνελι, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο σταρ γκαρντ θα υποβληθεί σε μια επέμβαση που χαρακτήρισε ως «καθαρισμό».

Χωρίς τον Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς ηττήθηκαν με 119-114 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το βράδυ της Τετάρτης και υποχώρησαν στο 3-2.

Σε τέσσερα παιχνίδια φέτος, ο Έντουαρντς έχει μέσο όρο 33,3 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 48,1%, 4,8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.

Σε επτά σεζόν με τους Γουλβς, ο Έντουαρντς έχει μέσο όρο 24,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ σε 446 αγώνες.

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