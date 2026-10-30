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Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις γυναίκες

Η διαιτητική τριάδα της σπουδαίας αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού 

Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις γυναίκες
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κλειστό των Καμινίων τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Allwyn WBL1, με τις παίκτριες του Παναθηναϊκού να ευελπιστούν να συνεχίσουν το αήττητο σερί που «τρέχουν» ενώ τις «κόκκινες» να θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία εντός έδρας νίκη.

Ο μεγάλος αγώνας του Σαββάτου (31/10) έχει ώρα έναρξης τις 14:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News.

Την διαιτητική ομάδα του αγώνα αποτελούν οι Τζιοπάνος-Τσάνταλη-Μπον (Κυρτάτας).

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