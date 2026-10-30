Ιστορική απόφαση στην Ισπανία: Οι διαιτητές θα εξηγούν τις αποφάσεις τους μετά το τέλος των αγώνων

Η εν λόγω πρωτοβουλία εφαρμόζεται προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και κατανόηση των διαιτητικών αποφάσεων 

Ιστορική απόφαση στην Ισπανία: Οι διαιτητές θα εξηγούν τις αποφάσεις τους μετά το τέλος των αγώνων
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Σε μια πρωτοποριακή κίνηση για το Ισπανικό αλλά και συνολικά το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποφάσισε να προχωρήσει η La Liga, δίνοντας βήμα στους διαιτητές, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραχωρούν τηλεοπτικές συνεντεύξεις μετά το τελευταίο σφύριγμα των αναμετρήσεων, αρχής γενομένης από την 11η αγωνιστική.

Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε για πολύ καιρό στα σκαριά η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας (CTA), θέλοντας να ενισχύσει με αυτό τον τρόπο τη διαφάνεια και να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και κατανόηση των διαιτητικών αποφάσεων από το κοινό.

Μάλιστα, από την αρχή της σεζόν στην Ισπανία οι διαιτητές παραχωρούν συνεντεύξεις και απαντούν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πριν από τη σέντρα των αγώνων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά.

Πλέον, το συγκεκριμένο εγχείρημα περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς οι διαιτητές θα εμφανίζονται μπροστά στις κάμερες και μετά τη λήξη επιλεγμένων αναμετρήσεων, έχοντας την ευκαιρία να σχολιάσουν όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η αρχή θα γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τουλάχιστον δύο διαιτητές να αναμένεται να παραχωρήσουν δηλώσεις μετά τους αγώνες τους.

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