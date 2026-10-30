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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Γλυκοκοιτάζει» τον Κάλβερτ -Λιούιν για την κορυφή της επίθεσης

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να βελτιώσει οπωσδήποτε τις επιδόσεις της στο σκοράρισμα αφού μετρά μόλις 10 γκολ στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Γλυκοκοιτάζει» τον Κάλβερτ -Λιούιν για την κορυφή της επίθεσης
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ακόμα μια σεζόν βρίσκεται σε κρίση. Πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια και βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Κάρικ έχει μια τελευταία ευκαιρία από τη διοίκηση, τον αγώνα του Σαββάτου (31/10) απέναντι στην Τσέλσι αν θέλει να παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα αφού στις 8 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχει πετύχει μόλις 10 γκολ, δηλαδή κάτι παραπάνω από ένα γκολ ανά αγώνα.

Παράλληλα ο Μπέντζαμιν Σέσκο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Ιανουαρίου του νέου έτους, επομένως η Γιουνάιτεντ εξετάζει περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών στην αγορά. Μια από αυτές σύμφωνα με το Athletic είναι και ο σέντερ φορ της μισητής Λίντς, Κάλβερτ -Λιούιν που τελείωσε την περυσινή σεζόν ως «διψήφιος», σκοράροντας 14 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ μετρά ήδη 4 φέτος στις οκτώ πρώτες αναμετρήσεις.

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