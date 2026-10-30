Ελλάδα Κ15: Τρίτη στον κόσμο! Θρίαμβος 6-2 επί της Παραγουάης στον μικρό τελικό

Μια σπουδαία διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους νεαρούς διεθνείς να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μπακού και να κατακτούν την τρίτη θέση ανάμεσα σε 189 εθνικές ομοσπονδίες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική αποστολή αποτελούνταν αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση», επιβεβαιώνοντας τη δουλειά που γίνεται στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Εξάρα με ανατροπή και επιθετικό ποδόσφαιρο!

Οι παίκτες του Στέλιου Μπίκα έκλεισαν το τουρνουά με μια ακόμη εξαιρετική παράσταση. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και απάντησαν με έξι γκολ, μετατρέποντας τον μικρό τελικό σε ελληνική παράσταση.

Η αντίδραση ήταν άμεση, καθώς στο 9ο λεπτό ο Πριόβολος δημιούργησε και ο Κορμανός με δυνατό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1). Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 12', όταν ο Κορμανός αυτή τη φορά ανέλαβε ρόλο δημιουργού, βγάζοντας την κάθετη πάσα για τον Πριόβολο, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-1.

Οι παίκτες της Ελλάδας και της Παραγουάης στον τελικό epo.gr

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να κυριαρχεί και στο 27' βρήκε και τρίτο τέρμα. Ο Δημητρακόπουλος έφτιαξε τη φάση και ο Κορμανός, εκτελώντας από πλάγια θέση, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κακαλής έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο ελληνικό προβάδισμα, γράφοντας το 4-1 στο 31'.

Το γκολ που ξεχώρισε, ωστόσο, ήρθε στο 36'. Η ανάπτυξη ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα της Εθνικής, με την μπάλα να κυκλοφορεί υποδειγματικά μέσα από τρεις διαδοχικές πάσες. Ο Πριόβολος βρέθηκε σε θέση δημιουργού και γύρισε την μπάλα στον Δημητρακόπουλο, ο οποίος με εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυχε το 5-1, ολοκληρώνοντας μια πραγματικά εντυπωσιακή ομαδική προσπάθεια.

Η Παραγουάη κατάφερε να μειώσει σε 5-2 στο 39', με σουτ έξω από την περιοχή, όμως η τελευταία λέξη ανήκε και πάλι στην Ελλάδα. Στο 40', ο Παπαγεωργόπουλος έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Σολωμίδης με ιδανικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 6-2, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα μιας σπουδαίας εμφάνισης.

Εννέα νίκες και μία ήττα σε μια ονειρεμένη διαδρομή

Η τρίτη θέση στο Μπακού αποτελεί το επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής παρουσίας της Εθνικής Κ15 στη διοργάνωση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με απολογισμό εννέα νίκες και μόλις μία ήττα, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η αρχή έγινε στην πρώτη φάση, όπου η Ελλάδα σημείωσε πέντε νίκες και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της. Στη συνέχεια, οι νεαροί διεθνείς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, παίρνοντας σημαντικές προκρίσεις απέναντι στην Αυστραλία, την Ουρουγουάη και τη Γουινέα, για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην τετράδα.

Η νίκη επί της Παραγουάης στον μικρό τελικό ήρθε να επισφραγίσει μια αξιομνημόνευτη πορεία, με την ελληνική ομάδα να κατακτά επάξια μια θέση στο βάθρο.

Πρόκειται για μια επιτυχία με ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή τους, Στέλιο Μπίκα, αλλά και για το σύνολο του αναπτυξιακού προγράμματος «Αναγέννηση» της ΕΠΟ. Οι νεαροί άσοι έδειξαν πως το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει ταλέντο, ποιότητα και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.

Υπενθυμίζονται οι κλήσεις του προπονητή της Εθνικής Κ15, Στέλιου Μπίκα:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).

Μια διοργάνωση με το βλέμμα στο μέλλον

Το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή πρωτοβουλία της FIFA με αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν φέτος 189 ομοσπονδίες-μέλη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Βασικός στόχος είναι να προσφέρει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από κάθε γωνιά του πλανήτη τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε συνομήλικούς τους από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές.

Οι αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα διάρκειας 20 λεπτών, με τους κανονισμούς να είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της ηλικιακής κατηγορίας Κ15, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο πρόγραμμα «Αναγέννηση».

Για την Ελλάδα, πάντως, το ταξίδι στο Μπακού αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Εννέα νίκες, μία ήττα, τρίτη θέση στον κόσμο και μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που έκανε αισθητή την παρουσία της στη διεθνή σκηνή!