Εθνική Ελλάδας: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

Η Εθνική μας ομάδα καλείται στην διακοπή των Εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου να δώσει δύο ακόμα δύσκολα τεστ, τους τελευταίους τις αγώνες για τον 2ο όμιλο της League A του Nations League, διεκδικώντας την πρόκρισή της στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας είναι στις 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας, απέναντι στην Ολλανδία με τις δύο πρωτοπόρες ομάδες του ομίλου να τίθενται αντιμέτωπες.

Η δεύτερη αναμέτρηση είναι απέναντι στη Σερβία στις 16/11 αυτή τη φορά εντός έδρας, με την τελευταία αναμέτρηση του Nations League να διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΟ η έναρξη πώλησης των εισιτηρίων θα είναι την Τρίτη 03/11 στις 12:00, με τα πιο φθηνά εισιτήρια να ξεκινούν από την τιμή των 15€.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με αντιπάλους την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία, η Εθνική μας έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία για μια σημαντική αγωνιστική διάκριση. Και σε αυτή την προσπάθεια, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου μπορούν να αποτελέσουν τον δικό μας μεγάλο σύμμαχο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Έναρξη πώλησης: Τρίτη 03/11/2026, ώρα 12:00.

Λήξη πώλησης: Μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη του αγώνα.

Κανάλι πώλησης: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI.

Τιμές εισιτηρίων:

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο αγώνα.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

Για παιδιά έως και 15 ετών ισχύουν προνομιακές τιμές, με την επιλογή της κατηγορίας «ΠΑΙΔΙΚΟ» και την καταχώριση έγκυρου ΑΜΚΑ του παιδιού.

Δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.